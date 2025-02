Equipe de Henrique Avancini ganha nova estrutura e sonha com voos ainda maiores

O maior projeto do ciclismo brasileiro chega ao seu décimo primeiro ano cheio de novidades. Além de nova estrutura, a equipe Caloi Henrique Avancini Racing tem também um novo integrante: Eike Leoncio, ciclista Sub-23. Juventude que chega para somar com a experiência de Sabrina Oliveira e Ulan Galinski, tudo para que o ciclismo nacional alcance voos ainda maiores em 2025.



A base da equipe segue em Petrópolis (RJ), mas em um novo espaço. O recém inaugurado Race Service, além de maior, também traz agora ainda mais tecnologia e serviços para preparação e recuperação dos ciclistas.

- Nós melhoramos a nossa estrutura física aqui no Brasil com um novo Race Service, onde temos academia, sala de recuperação, algumas novas ferramentas de preparação, além de toda a operação para staff com um estoque dos materiais de competição e materiais de reposição. É algo que nós investimos no final do ano passado para melhorar nossa operação logística para sempre buscar alcançar uma fase mais avançada na gestão esportiva, tudo que envolve a profissionalização da gestão esportiva - diz Henrique Avancini, General Manager da Equipe Caloi Henrique Avancini Racing, que comenta também que o time segue com uma importante estrutura na Europa para disputar competições internacionais.

- Nós mantivemos ainda a nossa base internacional sediada na Itália, o que contribui muito para uma eficiência na hora de competir e viajar. Essa base de apoio nas competições, além de ser uma base física, onde nós podemos otimizar muito a nossa operação logística junto aos parceiros, é também essencial para a preparação e a aclimatação dos nossos atletas nas provas lá fora - completou.



Em 2025, a Equipe Caloi Henrique Avancini Racing será representada nas pistas por três atletas: Eike Leoncio é a cara nova do time, ele chega para competir na categoria Sub-23; já Sabrina Oliveira, atual vice-campeã de XCO Sub-23, agora vai correr na elite; enquanto Ulan Galinski, representante brasileiro masculino nas Olimpíadas de Paris e atual campeão brasileiro na Elite, tem como principal objetivo se destacar no cenário mundial de vez.