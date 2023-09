Um encontro para lá de inesperado "quebrou" a web nesta sexta-feira. O árbitro brasileiro Anderson Daronco apitou a partida entre Al-Nassr e Al-Ahli e chamou atenção dos internautas. No início do jogo, Daronco se reuniu com os capitães Cristiano Ronaldo e Roberto Firmino e o momento, marcante, não passou em branco. Confira as reações abaixo.