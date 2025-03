Empresário comete gafe ao citar Ayrton Senna em conversa com Felipe Massa

Felipe Massa foi o convidado do podcast "Primo Cast", no YouTube, na última segunda-feira (17). Durante participação no programa, o ex-piloto da Fórmula 1 foi surpreendido ao ser perguntado pelo apresentador Thiago Nigro, mais conhecido como "Primo Rico", sobre relação com Ayrton Senna.

O empresário cometeu uma gafe ao insinuar que Massa havia corrido ao lado de Senna nas pistas de alta velocidade. Rapidamente, o ex-Ferrari corrigiu Thiago Nigro em meio a um "climão" instaurado após o erro do apresentador.

— Você correu, não na mesma equipe, mas correu muito com o Ayrton Senna também, né? — disse o Primo Rico, antes de ser interrompido.

— Não... (risos) — respondeu Massa.

Carreira de Felipe Massa

O piloto brasileiro chegou a elite do automobilismo em 2002 correndo pela escuderia Sauber. No ano seguinte, ele ficou de fora do grid devido ao mal desempenho na temporada anterior. Contudo, em 2004, ele ganhou uma nova oportunidade na mesma equipe, e começou a se destacar nas pistas de alta velocidade.

A trajetória com a Sauber durou até 2005, quando Massa trocou a equipe pela Ferrari. Na época, ele chegaria a escuderia italiana para substituir o também brasileiro Rubens Barrichello. Este foi o único compatriota de destaque com quem o antigo piloto dividiu o grid da Fórmula 1.

Felipe Massa permaneceu na elite do automobilismo durante 15 anos. Ele encerrou a carreira na Williams, em uma passagem entre os anos de 2014 e 2017. A equipe inglesa foi a mesma em que Ayrton Senna sofreu um acidente fatal em 1994, no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola. Na época, Massa tinha 13 anos.

