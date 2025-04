Ednaldo teria concedido aumento a chefe da Comissão de Ética antes de arquivamento de denúncias

Segundo informações publicadas pelo portal Leo Dias, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, teria autorizado um aumento salarial para Carlos Renato de Azevedo, presidente da Comissão de Ética da entidade, pouco antes do arquivamento das denúncias de assédio feitas contra ele.

O presidente da Comissão de Ética da CBF, Carlos Renato de Azevedo, recebeu um reajuste salarial de 25% — passando de R$ 40 mil para R$ 50 mil mensais — conforme contrato assinado em 8 de janeiro de 2024.

Ednaldo Rodrigues havia sido afastado do comando da CBF em dezembro de 2023, mas retornou ao cargo em janeiro deste ano, após decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A reportagem aponta que o aumento salarial ocorreu justamente no período em que tramitavam as denúncias contra o dirigente.

Ednaldo foi afastado no ano passado (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Relembre o afastamento De Ednaldo

O processo correu na Justiça há mais de um ano e diz respeito ao TAC assinado entre o Ministério Público do Rio de Janeiro e a CBF. O documento foi um facilitador para a eleição que permitiu Ednaldo Rodrigues chegar ao cargo de presidente da confederação.