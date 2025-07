Éder Militão, vai as lagrimas após conhecer ídolo sertanejo durante casamento

Gusttavo Lima realizou um show exclusivo na festa de casamento do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, e Tainá Castro na madrugada deste sábado (17). O defensor se mostrou um grande fã do artista, tanto que não conteve a emoção ao encontrar o cantor sertanejo. O momento foi publicado nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas imagens divulgadas, é possível ver toda a comoção de Militão no momento em que encontrou Gusttavo Lima. O “Embaixador” foi a atração principal entre os artistas escolhidos para animar a festa, e, conforme divulgado pelo portal LeoDias, o cantor sertanejo recebeu um cachê de R$ 1 milhão.

O jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira Éder Militão e a influenciadora digital Tainá Castro oficializaram sua união matrimonial na noite desta sexta-feira (18). A cerimônia aconteceu no Palácio Tangará, em São Paulo, com a presença de 300 convidados, entre familiares e amigos próximos do casal. Militão e Tainá investiram aproximadamente R$ 2 milhões na celebração.

continua após a publicidade

Éder Militão e Tainá Castro se casaram em São Paulo (Foto: Reprodução)<br>

Apesar do número considerável de convidados, o casal optou por uma cerimônia descrita como "intimista", reunindo apenas pessoas que acompanharam de perto seu relacionamento. Os padrinhos da noiva foram Ingrid Araújo, Eva Cannalonga, Nina Aché e Camila Oliveira. Já Éder contou com Vini Jr., Rodrygo, Cleitinho e Luis Amaro como seus padrinhos.