Doncic, Tatum ou Kyrie? Veja quem lidera o ranking de seguidores nas finais da NBA

Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 08:00 • Boston (EUA) • Atualizada em 06/06/2024 - 10:52

Se Boston chega como favorito contra Dallas dentro de quadra na final da NBA, fora dela, quem vence é o Mavs. Nas redes sociais, só Kyrie Irving tem mais seguidores do que todos os cinco titulares dos Celtics somados. O Lance! fez um levantamento dos números dos atletas no Instagram.

Campeão da NBA pelo Cleveland Cavaliers ao lado de LeBron James, Kyrie Irving tem 20,1 milhões de seguidores no Instagram. O armador de Dallas lidera a lista da final de forma isolada, com o esloveno Luka Doncic, o outro astro do time, na segunda colocação, com 9,2 milhões.

Pelo lado de Boston, Jayson Tatum é o mais seguido, com 6,2 milhões, com Jaylen Brown logo na sequência, com 3,8 milhões. Os cinco titulares somados dos Celtics tem cerca de 13,2 milhões de seguidores. Na batalha das franquias, Boston tem 8 milhões, enquanto Dallas soma 4,4 milhões.

Veja os seguidores dos cinco titulares de cada equipe:

DALLAS MAVERICKS:

Kyrie Irving: 20,1 milhões

Luka Doncic: 9,2 milhões

PJ Washington: 818 mil

Derrick Jones Jr.: 423 mil

Daniel Gafford: 145 mil

BOSTON CELTICS:

Jayson Tatum: 6,9 milhões

Jaylen Brown: 3,8 milhões

Kristaps Porzingis: 1,5 milhão

Jrue Holiday: 700 mil

Derrick White: 300 mil