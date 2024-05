‘Dobradinha’ faz ESPN liderar audiência

Jogos dos dois times de maiores torcidas no Brasil colocou a ESPN na liderança geral dos canais pagos (Foto: Divulgação / ESPN)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 12:16 • Rio de Janeiro (RJ)

A dobradinha dos jogos dos dois times de maiores torcidas no Brasil colocou a ESPN na liderança geral dos canais pagos na terça-feira (28).

O Corinthians entrou em campo às 19h, na Neo Química Arena, precisando vencer para conquistar o primeiro lugar do grupo e assim a classificação direta para o mata-mata da Sul-Americana. O Timão goleou o Racing, do Uruguai, por 3 a 0, e ficou com o primeiro lugar do grupo. A ESPN mostrou os bastidores da partida e durante o jogo o canal teve grande audiência, com pico acima de sete pontos.

Já a partida decisiva da Copa Libertadores para o Flamengo contra o Millionarios, da Colômbia, começou às 21h. O Rubro-Negro precisava da vitória no Maracanã para conseguir a classificação. E o placar foi o mesmo do Timão: 3 a 0. Resultado que colocou o Rubro-Negro no mata-mata, passando em segundo lugar da sua chave. Durante o segundo tempo da partida, a ESPN registrou pico de mais de 10 pontos de audiência.

Internacional e Belgrano jogaram na Arena Barueri pela Sul-Americana, e a partida marcou 2 pontos para o ESPN4, sendo o segundo canal mais assistido no horário.

Já o "Linha de Passe", programa da ESPN que debateu os jogos dos times brasileiros após o fim da partida do Flamengo, também liderou a audiência nos canais pagos durante a sua exibição.