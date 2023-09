— É um cara (Vítor Pereira) que ele não tinha nenhum motivo para mentir ao sair do Corinthians e ele inventou o motivo da sogra dele para assumir o Flamengo. Ele saiu mal do Brasil, muito mal. Não como profissional, mas como alguém que deu péssimos exemplos. Esse cara vai na Europa e fala. Quem é o Vítor Pereira para dar lição de moral no brasileiro? Quem é ele na fila do pão. Ele diz que somos mal educados, então devemos muito isso aos nossos colonizadores. Ele fala do imediatismo, mas o Corinthians quis renovar o contrato com ele e ele que não quis. Ele quis interromper e com um argumento furado. A falta de tempo, no Corinthians, foi escolha dele. O Corinthians quis a continuidade dele, mesmo sem nenhum título conquistado -, opinou Rizek.