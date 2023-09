— Não entendi o que a questão cultural, que tudo é tratado com muita emoção, tem de relação com a falta de educação. Qual a relação? Ele estava ao lado de Carlos Carvalhal, que já foi alvo do Flamengo, e de Paulo Sousa, que foi treinador do Flamengo. Ele demonstra que ele não tinha a menor noção de onde estava pisando, ele veio treinar as duas equipes de maior torcida no país e de maiores religiões. Ele realmente não tinha noção. Ele ironizou dizendo que costuma assistir um bom futebol. Ainda esculhambou o futebol brasileiro. Lamentável. Alguns, passam do ponto e começam a falar da sociedade brasileira. Como se no país deles, não tivessem problemas e têm. Todos têm problemas. E gente mal educada você encontra em todos os lugares do mundo -, e finalizou: