Fernando Diniz no comando do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 21:30 • Rio de Janeiro

Vasco e Cruzeiro empataram por 1 a 1 pela 28ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. A partida foi marcada pelo equilíbrio entre as duas equipes, mas a Raposa viu o Cruzmaltino a frente no placar durante a maior parte do jogo. Com um a mais na reta final, o empate desagradou alguns torcedores do Cruzeiro que já "pedem a cabeça" do treinador, outra parte da torcida pede calma.

O duelo deste domingo (29) seria a estreia de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro no comando do Cruzeiro, mas o técnico não esteve a beira do campo, pois cumpre suspensão após ser expulso no clássico contra o Flamengo, quando ainda era técnico do Fluminense, em junho. O auxiliar Eduardo Barros liderou a equipe.

Diniz chegou ao Cruzeiro para substituir Fernando Seabra, que não resistiu à pressão depois do empate com o Cuiabá na última rodada.

O que vem pela frente?

Agora o Cruzeiro terá três dias para se preparar para o duelo contra o Fluminense na quinta (3), em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. O Vasco seguirá em Minas Gerais após o resultado contra o Cruzeiro: o time enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira (2), no jogo de ida pelas semifinais da Copa do Brasil.