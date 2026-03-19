O Atlético-MG derrotou o São Paulo por 1 a 0, na Arena MRV, nesta quarta-feira (18). Com o resultado negativo, o Tricolor Paulista perdeu a liderança para o rival Palmeiras. O zagueiro Iván Román foi o responsável por balançar as redes.

continua após a publicidade

A atuação e o resultado do jogo aborreceram o torcedor são-paulino. Após a derrota, diversas críticas foram direcionadas ao técnico Roger Machado, que está no início do seu trabalho no São Paulo.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Torcedores fazem críticas ao São Paulo de Roger Machado

🎰Aposte nos próximos jogos do São Paulo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Fim da invencibilidade

Com derrota diante do Atlético-MG, o São Paulo perde uma invencibilidade de seis jogos. Foram 14 pontos somados entre 18 que estavam em disputa. Antes do tropeço desta quarta, eram seis jogos sem perder, sendo quatro vitórias e dois empates.

➡️São Paulo realiza exames médicos em Lucas e atualiza quadro do jogador

Além de interromper a boa sequência de resultados, o Soberano também cedeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras, que venceu o Botafogo por 2 a 1. Ambos somam 16 pontos na tabela, no entanto, pelo critério de saldo de gols, o Tricolor fica atrás.

continua após a publicidade

Próximos jogos do São Paulo

O São Paulo volta a jogar no próximo sábado (21), em confronto direto pela liderança com o Palmeiras, às 21h (horário de Brasília), no Morumbis.

Segundo a apuração da equipe Lance!, para esse jogo, a equipe não contará com Lucas Moura, que saiu lesionado contra o Atlético-MG. O atleta fraturou duas costelas e, por enquanto, ainda não tem previsão de volta estipulada.