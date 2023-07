O Santos foi atropelado pelo São Paulo na tarde deste domingo (16) e deixou o Morumbi com problemas maiores que a derrota por 4 a 1 para o rival. Enquanto os alvinegros tentam juntar os cacos da goleada sofrida, os rivais aproveitam para zoar a péssima fase da equipe paulista no Brasileirão - que ocupa o 14º lugar na tabela com 16 pontos, cinco a menos em relação aos primeiros colocados na zona de rebaixamento.