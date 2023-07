O Santos foi atropelado pelo São Paulo, no Morumbi. O Alvinegro Praiano não conseguiu ter posse de bola e criatividade para causar perigo. Na defesa, um festival de erros facilitou a vida do Tricolor Paulista. No meio das atuações individuais, Joaquim foi um dos piores por falhar nos dois primeiros gols do clube da capital. Veja as notas dos jogadores do Peixe!