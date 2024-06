Denílson repreende atitude de Gabigol em Vasco x Flamengo e manda forte recado ao atacante

Denílson mandou recado a Gabigol após declaração em Vasco x Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 20:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Após voltar a marcar pelo Flamengo, no clássico contra o Vasco, Gabigol chamou atenção por conta da entrevista à Globo à beira do campo. O jogador afirmou que "querem estragar" a relação dele com a torcida do Flamengo e citou "inverdades" divulgadas pela imprensa. Comentarista do "Jogo Aberto", o ex-jogador Denílson repreendeu a declaração do atacante e mandou um recado ao camisa 99.

- Ele falou na entrevista que nós, a imprensa, causamos esse distanciamento da torcida com ele. É desvio de foco. Ele colocou a camisa de um dos maiores rivais do Flamengo. Ele que criou esse distanciamento. Gabigol, a resposta tem que vir dentro do campo, não com microfone na mão. Não transfira a responsabilidade do que você fez para o torcedor ou pros meios de comunicação - comentou Denílson.

Gabigol marcou o último gol da vitória do Flamengo sobre o Vasco no Maracanã, no último domingo (2), pelo Brasileirão. O jogador não havia entrado em campo desde a polêmica da foto com a camisa do Corinthians. Após o episódio, o centroavante foi multado pela diretoria e perdeu a camisa 10 do clube.

O Vasco abriu o placar com o argentino Vegetti aos oito minutos, mas depois viu o Flamengo dominar o jogo. Ainda no primeiro tempo, o Rubro-Negro virou com Everton Cebolinha, Pedro e David Luiz. Na segunda etapa, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol completaram a goleada do time de Tite.