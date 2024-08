Ex-apresentador da Globo perde a paciência com jogador do Fluminense: ‘Castigo’

Grêmio e Fluminense se enfrentaram pela Libertadores (Foto: Albari Rosa/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 22:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-apresentador do "Tá na Área", do sportv, Magno Navarro se revoltou com a atuação do atacante Keno, do Fluminense, contra o Grêmio. O humorista não perdoou o jogador pelos erros técnicos no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, nesta terça-feira (13).

- Exausto do Keno. Em pouco tempo já é o pior em campo. Atacante que não faz gol, vai viver de duas assistências (na final da Libertadores), tal qual o John Kennedy está vivendo do gol. Isso é castigo com o torcedor - escreveu Magno Navarro.

Keno entrou em campo no lugar de Martinell, que deixou o campo lesionado aos 21 minutos do primeiro tempo. O atacante saiu aos 11 minutos da etapa final, para a entrada de Lima. O Fluminense perdeu para o Grêmio por 2 a 1 e vai precisar reverter o resultado no Maracanã.

Em 2023, Keno viveu um dos melhores anos da carreira, com cinco gols e 13 assistências em 53 partidas. Até aqui em 2024, o jogador tem 25 partidas disputadas, com três gols e uma assistência. O jogador também defendeu Atlético-MG, Palmeiras, Santa Cruz e Ponte Preta.