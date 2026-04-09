Denílson analisa pênalti marcado contra o Palmeiras na Libertadores: 'À lá Brasileirão'
Comentarista avaliou decisão como 'rigorosa'
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Denílson Show, ex-Palmeiras e atualmente comentarista da Globo, opinou sobre o pênalti cometido por Maurício na partida de estreia da Libertadores contra o Junior Barranquilla. O lance gerou o gol de Teo Gutierrez para a equipe colombiana no jogo que terminou em 1 a 1.
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E olha lá, eu achei um pênalti à lá Brasileirão, né? Não é um pênalti de Libertadores para mim. Óbvio que tem o contato, o Abel (Ferreira) até fala isso na coletiva, né? Tem o contato, ele tenta evitar. Porque ele domina a bola para tentar dar o chutão e aí ele tem o contato. O contato é muito claro, mas… Ah, não sei se na Libertadores a gente vai ter pênaltis assim. - Disse o ex-jogador
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O ex-goleiro falou sobre o pênalti durante a transmissão da Ge TV:
- É interpretação, né? Aí a gente vai pra questão subjetiva. Eu não acho que esse toque derrube ou que impeça de jogar, mas… - disse o comentarista.
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