Decisão na Inglaterra e clássicos na Europa são destaques na ESPN neste domingo

O domingo (16) reserva três grandes jogos do futebol europeu na tela da ESPN. Com cobertura in loco em cada um dos eventos, a emissora exibirá todos os detalhes da final da Copa da Liga Inglesa, entre Newcastle e Liverpool, e as brigas pela liderança na Premier League, com o clássico entre Arsenal e Chelsea, e na La Liga, com o duelo entre Barcelona e Atlético de Madrid.

O grande destaque fica com a decisão da Copa da Liga Inglesa, às 13h30. Após deixarem para trás Arsenal e Tottenham, as equipes de Newcastle e Liverpool se enfrentarão em jogo único, no lendário estádio de Wembley. O encontro decisivo terá a narração de Rogério Vaughan, com comentários de Mario Marra. Renato Senise estará diretamente de Londres para acompanhar as emoções do evento.

A decisão da Copa da Liga Inglesa coloca frente a frente o atual campeão da competição, o Liverpool, com o vice de 2023, o Newcastle. O Newcastle, por sinal, nunca venceu a competição e lutará pelo título inédito.

Ainda em campos ingleses, Arsenal e Chelsea farão o clássico londrino pela Premier League, na esperança final de caçar o líder isolado Liverpool. Segundo e quarto colocados do torneio, as equipes se enfrentarão para consolidar a vaga na Liga dos Campeões e continuar com o sonho do título.

A ESPN exibirá o confronto de Londres logo pela manhã, às 10h30. Matheus Suman estará na narração, com os comentários de Gustavo Zupak. E, dessa vez, quem fará a cobertura in loco será João Castelo Branco.

Às 17 horas, será a vez da La Liga. O líder Barcelona enfrentará o terceiro colocado Atlético de Madrid, em acirrada briga pelo título espanhol. No momento, apenas 1 ponto separa as duas equipes da liderança do torneio, com a presença do Real Madrid entre os dois.

Para acompanhar o jogo, a ESPN terá a narração de Fernando Nardini, com os comentários de Paulo Calçade. E, mais uma vez, a emissora terá um profissional direto do jogo, em Barcelona, para trazer todas as informações aos torcedores, com a presença de Gustavo Hofman na bela capital catalã.

Por fim, o domingo reserva um dos maiores clássicos do futebol mundial: Celtic e Ranger fazem duelo pelo Campeonato Escocês. O histórico confronto será válido pela 30ª rodada do torneio, e o Celtic mantém ampla vantagem sobre o rival, que ocupa a segunda colocação. A ESPN 4 exibirá o encontro às 9h30, com narração de Rodrigo Cascino e comentários de Caco da Motta.