Decisão da arbitragem em Cruzeiro x Fluminense divide opiniões: 'Desanima muito'

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/11/2025
17:33
Jogadores de Cruzeiro e Fluminense ao lado da arbitragem (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
Jogadores de Cruzeiro e Fluminense ao lado da arbitragem (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)
Os minutos finais da primeira etapa entre Cruzeiro e Fluminense ficaram marcados por uma polêmica envolvendo a arbitragem. Já nos acréscimos, o meia Matheus Pereira, que estava pendurado, acertou uma cotovelada no rosto do volante Bernal e não foi advertido com um novo cartão amarelo. O lance, no entanto, dividiu opiniões entre os torcedores nas redes sociais.

Especialista bate o martelo em lance polêmico de Cruzeiro x Fluminense

O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi chamado na cabine do VAR para revisar o lance e decidiu manter a decisão de campo. O lance revoltou os jogadores do Fluminense, que exigiam a expulsão do camisa 10 do Cruzeiro. Após a cotovelada, Bernal precisou ser substituído por Nonato, devido ao protocolo de concussão.

Nas redes sociais, os torcedores dividiram opiniões sobre o lance. Na visão dos cruzeirenses, Matheus Pereira faz um movimento natural após ser puxado pelo volante adversário. Já os torcedores do Fluminense descreveram como absurda a permanência do camisa 10 do Cruzeiro. Confira abaixo.

Brigando na parte de cima da tabela de classificação, Cruzeiro e Fluminense seguem empatando sem gols pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado parcial, as equipes seguem estacionadas na 3ª e 7ª colocação, respectivamente.

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
