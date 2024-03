José Mourinho terá série documental na Netflix (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A Netflix anunciou nesta semana uma série de lançamentos no universo dos esportes. Em evento no Reino Unido, o serviço apresentou produções exclusivas de bastidores com personalidades, ligas e equipes.



Na lista, há, por exemplo, dois documentários com foco em gigantes do esporte: o treinador de futebol José Mourinho e o tenista Carlos Alcaraz. Ambos vão destacar as respectivas carreiras, com altos e baixos, até o sucesso.



Outra atração confirmada é a segunda temporada da série Seis Nações: Acesso Total, que mostra os bastidores dos melhores times de rugby da Europa.



Aclamado pela crítica, o documentário Untold chegará ao Reino Unido trazendo tudo sobre eventos e personalidades épicas no mundo do futebol, com histórias que irão além das manchetes e derrubarão o que pensávamos que sabíamos.



Por fim, o aguardado documentário The Final: Attack on Wembley será lançado em maio de 2024. O filme retratará um dos maiores e mais tensos momentos da história do futebol inglês pelo ponto de vista daqueles que estiveram lá por meio de conteúdo gerado por usuários, arquivos e entrevistas.



As novidades complementam a programação esportiva global da Netflix, que conta com títulos lançados e anunciados anteriormente como Beckham; Tour de France: No coração do Pelotão; Dias de Golfe; Quarterback; Sunderland Até Morrer; entre outros.

Carlos Alcaraz terá série exclusiva na Netflix (Foto: Candice Ward/AFP)