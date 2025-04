Daniele Hypólito revela decepção com Gracyanne e desabafa: ‘Me senti desrespeitada’

Eliminada do Big Brother Brasil há uma semana, Daniele Hypólito conversou com exclusividade com o Lance! e falou sobre o período no confinamento. A ex-ginasta comentou a saída do programa no paredão acirrado contra João Pedro e também criticou a musa fitness Gracyanne Barbosa.

- Olha, sinceramente, acredito que o fato de eu ter me colocado no paredão para livrar o meu irmão, naquele momento em que ele tinha acabado de voltar de um paredão, estava no monstro e não tínhamos feito uma boa prova, foi algo feito por amor. Claro que eu não queria sair, não queria ter me colocado no paredão, mas fiz isso por ele. Mas também acredito que reflete um pouco da minha personalidade. Sei que muita gente prefere uma postura mais "firme" e gosta de ver quem perde o equilíbrio, mas eu simplesmente não seria eu mesma se agisse assim. Por isso, posso dizer com tranquilidade que não me arrependo do meu comportamento nem da minha trajetória. Fui exatamente quem sou aqui fora, e quem me conhece sabe disso. Não gosto de gritar, não gosto de brigar, porque, pra mim, isso não traz nada de bom para a vida - disse.

Daniele também abriu o jogo sobre a relação com os outros participantes do programa. A ex-ginasta afirmou que manteria amizade fora do game com Delma, Guilherme, Vitória, Vinicius e Aline. Outros, no entanto, foram citados pela ex-atleta como pessoas com quem Dani não teria contato, como Vilma, Diogo e Gracyanne Barbosa.

- Delma, Guilherme, Vitória, Vinicius, Aline… nosso grupo nessa reta final foi incrível, com uma energia maravilhosa. A gente jogava, sim, mas sempre com muito respeito, leveza, nos divertindo e sendo fiéis a quem somos de verdade. Quanto à Dona Vilma e ao Diogo, nesse momento, não me vejo construindo uma amizade com eles. E com outras pessoas também, que vi cenas que me machucaram bastante, como a Gracyanne, que muitas vezes não foi verdadeira comigo e com o meu irmão. Depois que saí da casa e vi algumas coisas, me senti desrespeitada, tanto como pessoa quanto como mulher. O respeito sempre foi algo essencial para mim, com todos - comentou.

Daniele Hypólito acredita na vitória do irmão no BBB

Agora fora do BBB, Daniele alimenta torcida pelo irmão, Diego, que está entre os sete remanescentes do BBB. O ex-ginasta já voltou de cinco paredões e, para a Dani, tem chances reais de vencer o programa e faturar mais de R$ 2,5 milhões.

- Sim, com certeza (acredito na vitória de Diego). E não falo isso só por ser irmã dele — realmente vejo que ele tem chances reais de ser o campeão do BBB 25. Um verdadeiro campeão não é aquele que passa por tudo sem errar ou cair, mas sim quem tem a capacidade de se levantar, com resiliência, todas as vezes que for preciso - finalizou.