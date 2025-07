O Flamengo vive dias de instabilidade fora dos campos. As últimas semanas foram marcadas por polêmicas com vazamentos de conversas informais de membros da gestão profissional, com críticas a atletas do clube. Os episódios colocaram a diretoria rubro-negra sob pressão e desconfiança internas, sobretudo direcionadas ao presidente, Luiz Eduardo Baptista, e ao diretor de futebol, José Boto.

O primeiro caso que gerou maior turbulência foi de conversa vazada de dirigente do clube afirmando que negociaria Pedro por 15 milhões de euros (cerca de R$ 97 milhões), há três semanas. Isso, somado a entrevistas concedidas por José Boto a veículos estrangeiros falando abertamente sobre contratações — como, por exemplo, o interesse em Vlahovic — incomodaram membros do conselho.

Para muitos, no entanto, a gota d'água veio na última terça-feira (22). Outro vazamento, desta vez do ex-chefe do departamento médico, José Luiz Runco, no qual ele afirma em um grupo de WhatsApp que De la Cruz tem lesão crônica no joelho direito e não tem condições de competir em alto nível, culminou em mais insatisfação interna no Flamengo.

Desta vez, a pressão ficou principalmente sobre o presidente do clube, Bap. O episódio culminou na demissão de Runco, que não resistiu à indignação tanto do elenco, que saiu em defesa do meio-campista, quanto política.

O desligamento do profissional, no entanto, não foi suficiente para acalmar todos os ânimos no Flamengo. A diretoria, que teve como um dos lemas de campanha o profissionalizar a gestão do futebol, está sob desconfiança e vem enfrentando críticas pelos episódios recentes. Uma das fontes disse ao Lance! que a postura do departamento de futebol vem sendo "amadora", com "fofocas em WhatsApp".

Um dos maiores motivos de insatisfação é a exposição dos atletas. As críticas, mais uma vez, recaem sobre Bap e Boto, e os boa parte dos conselheiros cobra posicionamento. Além disso, eles enxergam que a situação não é pior por conta da liderança de Filipe Luís, que vem contornando as situações e mantendo o elenco unido.

As reclamações serão externadas no próximo dia 31, quinta-feira, em reunião do Conselho Deliberativo para discutir contratos de patrocínio. Apesar de não ser o tema principal do encontro, diversos conselheiros relataram ao Lance! que pretendem abordar os recentes episódios de vazamentos.

