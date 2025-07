Clube da Série A chama atenção de jornal espanhol: ‘Sensação’

O primeiro turno do Brasileirão de 2025 conta com surpresas na tabela de classificação. Uma delas é a atual presença do Mirassol na parte de cima da tabela. O clube do interior paulista tem assumido um papel de destaque no campeonato nacional, tendo chamado a atenção do jornal espnhol "As".

Em uma matéria produzida pelo jornalista Juan Lopesino, o time é bastante elogiado. O comunicador chamou atenção para o trabalho do técnico Rafael Guanaes. Ele também destacou quantro jogadores, que foram considerados importantes para a atual campanha do Mirassol, que atualmente ocupa a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro.

- Não há craques no elenco, mas o técnico Rafael Guanaes conseguiu extrair o melhor de cada um deles. No gol, o veterano Walter, de 37 anos , tem sido fundamental em várias partidas recentes, e a linha defensiva também atua com confiabilidade. No meio-campo, o capitão Danielzinho comanda a posse de bola e, nos momentos finais, a velocidade de Negueba se equipara à finalização de Chico da Costa, que balançou as redes nas últimas três partidas - diz parte da matéria do jornal espanhol.

Mirassol foi destaque do jornal "As", da Espanha (Foto: Reprodução)

Campanha do Mirassol

O time do interior paulista tem sido, de fato, a sensação do primeiro turno do Brasileirão. Ao todo, a equipe de Rafael Guanaes soma 24 pontos na classificação, tendo um histórico de sete vitórias, quatro empates e três derrotas. A campanha é a atual sétime melhor da competição.

Dentro da trajetória do Mirassol, destaca-se o excelente aproveitamento, de 80%, contra times de São Paulo. A equipe não perdeu nenhum jogo para os rivais regionais; foram três vitórias e apenas um empate. Dentre dos confrontos, o resultado mais expressivo foi contra o Santos, quando o time aplicou uma goleada de 3 a 0, dentro de casa.

Com o atual cenário, o clube do interior paulista tem marcado o próprio nome na elite do futebol nacional. Este é apenas o primeiro ano da equipe na Série A, e ao que tudo indica, a instituição chegou para ficar.