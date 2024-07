Dá sorte nas Olimpíadas? Três melhores ginastas do solo usaram música da mesma cantora

Rebeca Andrade utilizou "End of Time" com o mashup de "Movimento da Sanfoninha" (Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 16:02 • Paris (FRA)

A prova da ginástica por equipes foi realizada na terça-feira (30) — onde o Brasil conquistou uma medalha inédita — há uma curiosidade em comum entre três ginastas que alcançaram o seu lugar no pódio. Rebeca Andrade, Simone Biles e Jordan Chiles utilizaram músicas de uma diva pop em comum: Beyoncé.

Simone Biles utilizou a música “Delresto”, com parceria com o rapper Travis Scott, Rebeca usou “End Of Time” com mashup com “Movimento da Sanfoninha” e Jordan apostou nos instrumentais de “Black Parade”, “My House”, “Energy” e “Lose My Breath”, do Destiny's Child — ex-grupo musical liderado por Beyoncé.

Segundo a matéria feita pela “CNN Brasil”, se as Olimpíadas de Paris tivessem um chart de músicas mais tocadas durante essas apresentações, Beyoncé liderava por folga e seria “dona” das paradas.

As finais do solo serão realizados no dia 5 de agosto, às 9h23 (Horário de Brasília) com grandes chances do trio olímpico se apresentarem com músicas da diva pop.