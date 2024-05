Crítico de Neymar, Casagrande divulga carta aberta direcionada ao atacante; veja

Casagrande elogiou atitude de Neymar em prol das vítimas de enchentes no RS (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 19:35 • São Paulo (SP)

O ex-jogador Walter Casagrande usou o blog no "UOL" para escrever uma carta a Neymar nesta quinta-feira (9). Crítico do atacante do Al-Hilal, o comentarista rasgou elogios ao atleta pela atitude em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

- Neymar, você sabe o quanto já te critiquei em relação ao seu comportamento, especialmente pela falta de comprometimento e profissionalismo. Não vejo você se esforçando nos últimos anos para ser jogador de futebol, e a impressão que tenho é que você perdeu o tesão pelo esporte - começou.

- No entanto, gostaria de dizer que fiquei muito tocado e feliz com o tamanho da sua ajuda para as vítimas da catástrofe no Rio Grande do Sul. Desta vez você foi grande, um homem maduro, solidário, que usou a imagem forte para incentivar as pessoas a fazerem doações - continuou o ex-jogador.

Neymar enviou seu avião particular com mantimentos para ajudar a população desabrigada pelas chuvas, além de enviar um helicóptero para ajudar nos resgates. A aeronave com mais de quatro toneladas de mantimentos para as vítimas chegou ao Rio Grande do Sul na última quarta-feira (8).

- Para mim, você foi um gigante. Não mudo uma linha em relação ao que já falei sobre você, mas fiquei muito emocionado em ver suas doações chegando, e isso não tem preço. Encerro minha carta aberta a você deixando uma sugestão: passe esse seu comportamento solidário para o futebol e comece a fazer a coisa certa para ser importante de verdade para a Seleção Brasileira - encerrou Casagrande.