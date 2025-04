Cristiano Ronaldo abre estúdio de cinema com diretor de X-Men

Cristiano Ronaldo divulgou na última quinta-feira (10) uma nova parceria extracampo. Trata-se de um empreendimento no mundo do cinema. O atacante do Al-Nassr se juntou com Matthew Vaughn, diretor do X-Men, para fundar a UR-Marv, um estúdio cinematográfico independente.

O projeto busca romper com a produção cinematográfica convencional. Uma estratégia para alcançar determinado objetivo é o uso de uma tecnologia inovadora na produção das obras.

A parceria já conta com dois filmes de ação. Ambos tiveram investimentos de Cristiano Ronaldo e Mattew Vaughn. Além disso, um terceiro filme, que faz parte do projeto está sendo produzido. Através das redes sociais, o jogador compartilhou a euforia com o novo empreendimento.

- Este é um capítulo emocionante para mim, pois estou ansioso por novos empreendimentos nos negócios - revelou o atacante.

Cristiano Ronaldo fora os negócios

Em campo, o jogador segue sendo um dos principais nomes do futebol moderno. Atualmente no Al-Nassr, o português coleciona 34 gols na temporada. Com 931 gols marcados na carreira, ele está apenas a 69 tentos de alcançar a marca histórica de mil gols marcados.