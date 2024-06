CRB x Fortaleza: ex-árbitra diz que jogador deve ir ao STJD por comemoração; entenda

CRB e Fortaleza se enfrentaram neste domingo (9) (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 19:03 • Maceió (AL)

CRB e Fortaleza se enfrentaram neste domingo (9), no segundo jogo da final da Copa do Nordeste, em Maceió. O clube alagoano venceu por 2 a 0, com dois gols de João Neto que, ao comemorar, exibiu uma mensagem em uma camisa por baixo do uniforme. A ex-árbitra Renata Ruel afirmou que atleta deve ser punido.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Ele não tirou a camisa, então não levou amarelo. Mas mostrou uma mensagem religiosa sem tirar a camisa. A arbitragem tem que relatar isso, e ele deve ir para o Tribunal. Deve receber uma multa e até uma suspensão. A regra não permite nenhum tipo de mensagem, seja religiosa, política ou pessoal - comentou Renata Ruel.

O Fortaleza havia vencido a primeira partida, por 2 a 0, no Castelão. Como o CRB venceu o jogo de volta pelo mesmo placar, a decisão do título ficou para os pênaltis. Nas penalidades, o time de Juan Pablo Vojvoda venceu por 5 a 4 e conquistou a Copa do Nordeste. Anselmo Ramon perdeu o pênalti para o time alagoano.