Fortaleza x CRB atinge a maior audiência da história da ESPN com a Copa do Nordeste

Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 18:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O primeiro jogo da final da Copa do Nordeste registrou a melhor audiência da ESPN com a competição em 2024, liderando a TV paga com uma audiência 90% acima do segundo colocado. Fortaleza e CRB protagonizaram o confronto na Arena Castelão que terminou com o tricolor cearense abrindo vantagem no placar agregado por 2x0.

Além de ser o jogo mais assistido do torneio nesta edição, a partida de ida também se tornou a maior audiência da ESPN na história com uma partida da Copa do Nordeste. Ao todo, mais de meio milhão de pessoas passaram pelo canal para acompanhar o jogo de ida da decisão da competição nordestina.

Para a partida que encerra o torneio, a ESPN fará uma cobertura com direito a equipe in loco. Além da transmissão do jogo, que acontecerá às 16h30, o canal terá uma programação ao vivo de mais de 6 horas repercutindo a partida no dia da final.

No total, com a exibição da partida do título, serão 12 jogos da competição exibidos pela ESPN. A emissora foi o único canal de TV que exibiu a competição nordestina para todo o Brasil, com grande destaque aos jogos dentro da programação. Como resultado, neste ano a ESPN teve um crescimento de 29% da audiência com a Copa do Nordeste em relação aos números obtidos em 2023.

Decidindo o torneio em casa, o CRB, dono de 35 títulos do campeonato alagoano, está em busca de seu primeiro título da Copa do Nordeste. Caso consiga virar o placar, a equipe seria a primeira de Alagoas a conquistar o troféu da competição regional. Do outro lado, o Fortaleza tenta o seu terceiro título da Lampions League, que seria também a terceira conquista do clube nas últimas 6 edições.