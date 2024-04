Craque Neto se revolta após empate do Corinthians e elege pior em campo: ‘Horrível’

Neto criticou o zagueiro Félix Torres no empate entre Corinthians e Racing-URU (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 00:04 • São Paulo (SP)

O Corinthians ficou só no empate com o modesto Racing-URU, na estreia pela Copa Sul-Americana. A equipe chegou a sair na frente, mas levou o empate a poucos minutos do fim do jogo. Em transmissão da "Rádio Craque Neto", o ex-jogador se revoltou com o resultado e criticou o zagueiro Félix Torres.

- Uma vergonha o time do Corinthians, é uma coisa impressionante a falta de defesa, de condicionamento físico. É uma coisa absurda e algo para se preocupar. Ficar o tempo que ficou parado e apresentar um futebol medíocre como esse… Félix Torres foi uma coisa horrível no jogo de hoje, impressionante - criticou Neto.

O Corinthians abriu o placar aos 24 minutos, com Yuri Alberto, após assistência de Romero. Aos 36', o Racing empatou, mas o gol foi anulado. Quatro minutos depois, o time uruguaio deixou tudo igual, com Alaniz. Na próxima terça-feira (9), o clube paulista recebe o Nacional-CHI, pela segunda rodada.