Craque Neto reprova decisão de Ramón Díaz em empate do Corinthians: ‘Ignorância’

Neto criticou o técnico Ramón Díaz no empate do Corinthians com o Red Bull Bragantino (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 00:08 • São Paulo (SP)

O Corinthians ficou só no empate em casa com o Red Bull Bragantino, neste sábado (10), pelo Campeonato Brasileiro. Na Neo Química Arena, o Alvinegro saiu atrás do placar e deixou tudo igual nos últimos minutos do jogo. Na "Rádio Craque Neto", o apresentador se revoltou com o técnico Ramón Díaz.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Ramón Díaz péssimo, pé de rato. Escalou mal o time. Eu fico muito nervoso com a ignorância de um treinador como esse. O Ramón e o Emiliano foram os piores em campo, dois treinadores que botam dois volantes, dois homens abertos e não viram que tinham que jogar com centroavante - disse Neto.

- Ele quase empatou o jogo. O Giovane entrou bem pra caramba, o Talles Magno fez o gol, mas o treinador foi incompetente ao escalar um time sem centrovante. Graças ao Talles Magno e ao André Ramalho, que é um "jogadoraço", o Corinthians conseguiu o empate. É uma vergonha - completou.

➡️ Torcedores disparam contra titular do Corinthians: ‘Proibido fazer gol’

O Corinthians entrou em campo com Hugo Souza; Fagner, Cacá, André Ramalho e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Ryan Gustavo, Pedro Henrique, Rodrigo Garro; e Romero. Com o resultado, o Corinthians chegou a 21 pontos, na 17ª posição do Brasileirão, na zona de rebaixamento.