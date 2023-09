Corinthians e Grêmio fizeram um dos jogos mais malucos nos últimos tempos no futebol brasileiro. O duelo, válido pela atrasada 15ª rodada do Brasileirão, teve as duas equipes sofrendo viradas e, no fim, terminou empatado em 4 a 4. Com o placar, o Timão viu a distância para a zona do rebaixamento diminuir de cinco para três pontos, por conta da vitória do Santos sobre o Bahia. Após o resultado, o técnico Vanderlei Luxemburgo concede entrevista coletiva. Acompanhe!.