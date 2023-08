Um ônibus com torcedores do Corinthians capotou na madrugada de sábado (19), em Igarapé na Grande Belo Horizonte, após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O acidente que matou sete pessoas e deixou outras 27 feridas foi um dos temas centrais do programa 'Apito Final', da Band, na noite deste domingo (20).