Craque do Amanhã celebra 12 anos com visita do Diego Ribas, ídolo do Flamengo

Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 18:29 • São Paulo (SP)

Colecionando vários títulos e gols marcados, o atleta Diego Ribas, ídolo da torcida do Flamengo, fez uma surpresa para dezenas de crianças na manhã de quinta-feira (9). Ele esteve presente na festa que celebra os 12 anos de atuação do projeto socioesportivo Craque do Amanhã, no bairro Arsenal, em São Gonçalo.

O craque deixou os gramados mas não o esporte. Atualmente ele é comentarista futebolístico e palestrante, e aproveitou para mostrar a garotada a como reagir diante de todas as dificuldades da vida para obter a glória.

- Foi uma experiência maravilhosa, saio aqui melhor do que eu entrei. Essa abordagem de dialogar com as crianças faz com que a gente sinta que todo esforço vale a pena, é sobre ser uma referência positiva na vida deles. Terão muitas dificuldades mas é possível realizar sonhos. Pra ser precisa investir em si mesmo e estudar faz parte disso. Quem estuda se torna livre - explicou Diego.

O ídolo rubro negro não deixou de comentar a atual fase do time carioca que tem deixado torcedores revoltados.

- Eu entendo perfeitamente o que acontece. O Flamengo não tem jogado e correspondido as expectativas, isso faz parte do processo mas a solução tá lá dentro e é realmente o momento de reunir as lideranças, os torcedores para que o Flamengo possa voltar a ser quem ele pode ser. O Flamengo tem hoje o melhor elenco da América Latina , está com um técnico extraordinário e a cobrança é muito alta - acentuou Diego.

O PROJETO

O projeto conta com cinco unidades, são elas: Arsenal e Neves, em São Gonçalo; Saracuruna, em Duque de Caxias, Belfort Roxo e Santa Isabel, Região Metropolitana de São Paulo.

Atualmente, são 1000 alunos inscritos nas unidades, beneficiando aproximadamente quatro mil pessoas, contabilizando as famílias, que além de receber cestas básicas, tem acesso aos serviços de assistente social e acompanhamento psicológico.

O projeto Craque do Amanhã é executado através da Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o financiamento das empresas: Enel, Eletrobras, Transpetro, BB Seguros, Águas do Rio, Unilever, White Martins, Brasilcap, B-Braun, Rede Globo, Nubank, State Grid, BMTE, WLM, Oliveira Trust, Grupo Burguês, Ministério do Esporte e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro.