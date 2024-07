Philippe Coutinho vestirá a camisa 11 no Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 15:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O retorno de Philippe Coutinho ao Vasco, clube que o formou, mexeu com o coração de todos os vascaínos. Mas um torcedor ilustre teve a honra de encontrar e conversar com o ídolo vascaíno: o Menino Gui.

- Você está usando a camisa 11 que o Pec usava, então você vai ter que ser meu amigo até o Pec voltar para o Vasco - disse Gui.

A relação de amizade entre Gui e o ex-jogador do Vasco, Gabriel Pec, é conhecida há bastante tempo. O agora jogador do L.A Galaxy criou uma forte relação com o jovem torcedor ao saber da história de superação vivida por ele - Gui é portador de uma síndrome rara desde recém-nascido. Quando a história viralizou, Gabriel Pec visitou o torcedor no hospital e a relação entre eles encantou a torcida vascaína.

Com a volta de Coutinho ao Vasco, o pequeno Gui terá a chance de fazer um novo amigo. O meia de 32 anos retorna ao clube que o formou após 14 anos jogando fora do Brasil. Por lá, o jogador acumulou uma série de títulos e teve passagens por clubes como Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique.

Phillipe Coutinho, novo reforço do Vasco, conheceu o Menino Gui (Foto: Reprodução / Vasco)

Na quarta-feira (17), Coutinho pode fazer sua estreia pelo Vasco contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão. O atleta chega como principal reforço do Cruz-Maltino no ano, com a responsabilidade de manter a equipe longe da zona do rebaixamento, e até mesmo empolgar em uma possível briga por vagas continentais, já que o time ocupa a 11ª posição da liga.