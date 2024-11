Corinthians x Palmeiras: inteligência artificial aponta resultado do clássico

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (3), na Neo Química Arena (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 05:40 • São Paulo (SP)

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (4), em jogo que vale muito para os dois clubes no Brasileirão. O Alviverde segue à caça do líder Botafogo, enquanto o Alvinegro quer se afastar da zona de rebaixamento. A Meta IA, nova inteligência artificial do WhatsApp, palpitou um empate para o jogo na Neo Química Arena.

"O clássico entre Corinthians e Palmeiras está chegando! É um jogo crucial para ambos os times, com o Corinthians lutando para não cair e o Palmeiras buscando o título. Considerando as estatísticas atuais, o Palmeiras tem uma vantagem, ocupando a segunda posição no campeonato com 61 pontos, enquanto o Corinthians está na 15ª posição com 35 pontos.

O Corinthians vem de uma recuperação importante, tendo vencido três dos últimos cinco jogos no Brasileirão e empatado outro. No entanto, o time sofreu uma eliminação dolorosa na semifinal da Copa Sul-Americana para o Racing.

Já o Palmeiras está há 11 jogos sem perder no Brasileirão. O time de Abel Ferreira tem um desempenho consistente e está pronto para enfrentar o Corinthians.

Considerando esses fatores, meu palpite é que o jogo terminará em um empate. As odds para um empate estão em 3.30, e é um resultado provável, considerando a importância do jogo para ambos os times", escreveu a IA.

O Palmeiras precisa da vitória para empatar em número de pontos com o Botafogo. O Alvinegro carioca joga na terça-feira (5), em clássico contra o Vasco. O Corinthians, por sua vez, está a um ponto da zona de rebaixamento e pode chegar à 13ª posição se bater o rival.

Escalações de Corinthians e Palmeiras

CORINTHIANS (Técnico: Ramon Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Alex Santana, Charles, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estevão, Flaco Lopez e Felipe Anderson.

