Neto em video no seu canal no Youtube. (Foto: Reprodução/ Canal Craque Neto)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 23:54 • Rio de Janeiro

Na noite desta quarta-feira (11), o Corinthians venceu o Juventude no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil por 3 a 1 e garantiu vaga entre as quatro melhores equipes da competição. Agora, a equipe paulista aguarda a definição do confronto entre Flamengo e Bahia, que acontece na quinta-feira (12).

A classificação do Corinthians veio com gol nos acréscimos. Aos 51 minutos, faltando poucos segundo para o fim da partida, André Ramalho, contratado pelo clube paulista em Julho de 2024, marcou o gol derradeiro que garantiu a classificação á semifinal.

Após o apito final, Neto, ex-jogador e ídolo do Corinthians, em transmissão na Rádio Craque Neto, enalteceu o autor do gol decisivo. Além disso, aproveitou para criticar o atacante Yuri Alberto

- Gol do cara que machucou o tornozelo, que sofreu uma falta incrível e ficou no jogo. Mostra para o senhor Yuri Alberto o que é ser jogador de futebol e faz o gol da classificação. É uma coisa incrível esse André Ramalho. É o craque do jogo. E o pé de rato é o Yuri Alberto - esbravejou Neto.