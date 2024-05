Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafael Oliva • Publicada em 22/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP) • Atualizada em 22/05/2024 - 08:47

Recuperado de uma tendinite, Paulinho treinou sem limitações durante a semana no Corinthians e estará à disposição da comissão técnica para o jogo contra o América-RN, pela Copa do Brasil. A partida acontecerá na Neo Química Arena.

Com a saída de Cássio, que acertou com o Cruzeiro, o volante passa a ser o jogador mais experiente da equipe e, ao lado do lateral-direito Fagner, será um dos líderes do time. No entanto, a tendência é que o jogador inicie a partida pela volta da terceira fase do torneio nacional no banco de reservas.

Paulinho treina sem limitações para voltar ao Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Mesmo após o período sem partidas, resultado do adiamento do duelo contra o Botafogo do último domingo (19), António Oliveira segue sem poder contar com Diego Palacios, Matheuzinho e Pedro Henrique. O trio permanece sob cuidados do departamento de fisioterapia.

Após lesionar a coxa esquerda no confronto contra o Fluminense, Pedro Henrique já treina com bola no CT Joaquim Grava e está em reta final de recuperação. Matheuzinho, que sofreu uma entorse no tornozelo após marcar contra o Racing, no Uruguai, apresenta quadro parecido e será reavaliado diariamente antes de retornar aos gramados.

Palacios, por sua vez, segue como a grande incógnita. Sem atuar há mais de 100 dias, o lateral sofre com uma lesão crônica no joelho esquerdo e, apesar de já participar de ativades com bola, não tem previsão de retorno.

A provável escalação do Corinthians para o jogo contra o América-RN tem: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

Com a vitória por 2 a 1 na partida de ida, o Timão joga por um empate em Itaquera para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.