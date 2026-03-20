Copa e novos desafios: Denilson vive fase intensa entre transmissões, projetos e família

Mais de duas décadas após conquistar o título mundial com a Seleção Brasileira, o pentacampeão Denilson inicia uma nova etapa em sua trajetória profissional. Em ano de Copa do Mundo, o ex-jogador passa a integrar a equipe de comentaristas da TV Globo, acompanhando de perto a preparação da Seleção Brasileira e participando das transmissões da emissora.

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Entre os dias 22 de março e 3 de abril, Denilson estará nos Estados Unidos para acompanhar os amistosos da Seleção, marcando o início dessa nova fase na televisão. Campeão mundial em 2002, ele leva para as transmissões o olhar de quem viveu o ambiente de um Mundial dentro de campo, com experiência sobre a pressão, os bastidores e a importância de cada detalhe em competições de alto nível.

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Conhecido pela forma espontânea e direta de falar sobre futebol, Denilson construiu ao longo dos anos uma forte conexão com o público. Essa característica, que marcou sua trajetória como comunicador, passa agora a ganhar ainda mais espaço nas transmissões esportivas em um momento em que o futebol volta a mobilizar a atenção do mundo.

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Nos últimos anos, Denilson consolidou uma carreira consistente fora de campo. Entre participações em eventos, campanhas e projetos de conteúdo, ampliou sua atuação como comunicador, palestrante e empresário, fortalecendo sua presença no universo do esporte e do entretenimento.

À frente do Canal Denilson Show, ele comanda um dos conteúdos esportivos mais populares do país. Com centenas de milhares de inscritos e milhões de visualizações, o podcast reúne entrevistas, histórias de bastidores e conversas com grandes nomes do esporte e do entretenimento, tornando-se também uma plataforma relevante para marcas interessadas em dialogar com o público do futebol.

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A rotina intensa de compromissos profissionais se divide com a vida familiar. Denilson é casado com a atriz Luciele Di Camargo, que também desenvolve projetos ligados à televisão e ao streaming. Juntos, os dois conciliam gravações, viagens e novos projetos no universo do entretenimento.

Em um ano que promete movimentar o futebol mundial, Denilson vive uma fase de expansão na carreira, equilibrando transmissões, projetos autorais e parcerias com marcas, enquanto consolida sua presença como uma das vozes do futebol na comunicação esportiva brasileira.