Apesar da proximidade do início da Copa do Mundo Feminina 2023, a maioria das pessoas não sabe quando e onde o campeonato acontece. A constatação faz parte de uma pesquisa promovida pela "Amaro", Retail Tech que opera um ecossistema omnicanal de lifestyle, que lançou a campanha "Bora Falar Delas" como forma de incentivar o futebol feminino.



De acordo com uma pesquisa realizada no perfil oficial da marca no Instagram, 71% responderam que não sabem quando a Copa vai acontecer e 82% responderam que não sabem onde será sediada. Ainda, a pesquisa mostrou que 71% das pessoas acompanharam a Copa masculina no ano passado, mas apenas 43% vai acompanhar os jogos do Brasil na Copa Feminina.