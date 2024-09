Copa do Brasil: Milton Neves crava favorito na semifinal entre Flamengo e Corinthians

Milton Neves apontou favorito entre Flamengo e Corinthians, que se enfrentam na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a vitória sobre o Bahia na última quinta-feira (13), o Flamengo garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro encara o Corinthians, que passou pelo Juventude nas quartas. O apresentador Milton Neves apontou o favorito no confronto entre os gigantes do futebol brasileiro.

- É verdade que o retrospecto recente é para lá de favorável para o time da Gávea. Mas, com o Flamengo jogando com o freio de mão puxado e o Timão para lá de empolgado com suas novas contratações, eu aposto que terá muito rubro-negro por aí perdendo noites de sono por causa deste duelo nas semifinais - escreveu Milton.

- E, não querendo provocar, mas a sensação no momento é de que o Alvinegro pinta como favorito para avançar à final. Ainda mais com a quantidade de lesão que tem assombrando o Rubro-Negro ultimamente - completou o apresentador, em blog no "UOL".

Tanto Flamengo, quanto Corinthians ainda disputam três competições na temporada. Além da Copa do Brasil e do Brasileirão, o Rubro-Negro está nas quartas de final da Libertadores, assim como o Alvinegro na Sul-Americana. Na outra semifinal, se enfrentam Vasco e Atlético-MG.