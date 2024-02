A Botafogo Samba Clube somou 269,3 pontos e foi líder do primeiro dia de desfiles da Série Prata. A Flamanguaça, ligada a torcedores do Flamengo, veio logo atrás, com dois décimos a menos. Campeã geral, a Tradição também retorna à Marquês de Sapucaí em 2025 junto com a escola de samba alvinegra.