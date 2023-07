Em abril de 2017, o Belo contra-atacou, processando Denílson no TJSP e pedindo R$ 50 mil. Na oportunidade, o cantor requereu danos morais por conta de o ex-jogador ter aproveitado uma postagem do também cantor Thiaguinho, no Instagram, para cutucar Belo. Denílson escreveu "só falta aprender a pagar quem ele deve", em uma foto de Thiaguinho com Belo. Nos autos, Belo disse que não deve dinheiro a Denílson, alegando que a mensagem do ex-jogador provocou danos em sua imagem. No dia 22 de agosto de 2017, a juíza Andrea de Abreu e Braga, da 10ª Vara Cível do TJSP, julgou improcedente a ação, condenando Belo a pagar 10% do valor da causa em custas e honorários advocatícios de Denílson, devido a sucumbência.



APÓS DERROTA, MAIS PENHORAS