PC Oliveira analisa polêmica em Corinthians x Juventude e discorda da arbitragem

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 22:14 • São Paulo (SP)

O primeiro tempo de Corinthians x Juventude contou com dois lances polêmicos nesta quarta-feira (11) na Neo Química Arena. Durante transmissão do sportv, o narrador Paulo Andrade trouxe a análise do ex-árbitro Paulo César de Oliveira no lance do gol do Juventude.

- Paulo César de Oliveira, nosso especialista, já tomou a decisão dele. Para ele, foi falta no Fagner e o gol deveria ser anulado. Essa é a análise do PC - comentou Paulo Andrade.

No lance, torcedores e jogadores do Corinthians reclamaram de uma falta sobre o lateral Fagner. Wagner do Nascimento Magalhães analisou a jogada durante alguns minutos, mas validou o gol. Minutos antes, o árbitro já havia invalidado outro gol da equipe gaúcha.

Romero abriu o placar para o Corinthians aos 29 minutos e o gol do Juventude foi contra, do goleiro Hugo Souza. No primeiro jogo, a equipe gaúcha venceu o time paulista por 2 a 1.