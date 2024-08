Comentarista Renato Rodrigues deixa ESPN e acerta com nova emissora; saiba mais

Renato Rodrigues deixou a ESPN rumo à TNT Sports (Foto: Reprodução)







Escrito por Leonardo Damico • Publicada em 28/08/2024 - 19:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Integrante dos programas de debate da ESPN, o comentarista Renato Rodrigues deixou o canal esportivo. De acordo com o portal "F5", o jornalista será o novo contratado da TNT Sports. A expectativa é para que o profissional estreie na nova casa já em setembro.

Nos últimos dias, Renato Rodrigues se despediu de colegas na ESPN, onde atuou como comentarista e coordenador de um projeto de estatísticas da empresa. No início do ano, o jornalista havia renovado contrato com o canal esportivo da Disney.

Bem avaliado pela TNT Sports, Renato Rodrigues deve participar de programas como "De Placa", além de transmissões de jogos da Champions League. O canal da Warner enxerga o jornalista como nome importante para análises táticas nos jogos.

Antes da ESPN, Renato Rodrigues também já havia trabalhado no departamento de scout de desempenho do Corinthians, entre 2013 e 2015. A saída do comentarista do canal esportivo da Disney foi confirmada pelo Lance! nesta quarta-feira (28).