ESPN renova contrato com dupla de medalhões da emissora; veja

Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 12:41 • Rio de Janeiro

Detentora dos direitos de transmissão dos principais campeonatos do futebol internacional, a ESPN renovou o contrato com dois nomes de destaque da sua equipe. A emissora confirmou a renovação do vínculo com João Castelo Branco e Fernando Campos, figurinhas carimbadas nos jogos da Premier League, LaLiga, Serie A e muitos outros.

Correspondente internacional da ESPN na Inglaterra há mais de 15 anos, João Castelo Branco é referência do canal em exibições do futebol inglês. A emissora exibe a temporada completa de todos os torneios da Inglaterra, nos quais João realiza a cobertura in loco e reportagem de campo, juntamente com Renato Senise.

Outro nome que se destaca por suas participações em torneios internacionais é o comentarista Fernando Campos. Para além do futebol internacional, Fernando é um dos principais nomes da emissora para os programas da casa e transmissões da Libertadores e Sul-Americana.