Comentarista pede punição ao Botafogo por boneca de Leila Pereira ‘enforcada’

Bonecos com os rostos de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues enforcados no Rio (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 22:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Antes da bola rolar para Botafogo x Palmeiras, uma imagem chamou atenção no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (17). Em um viaduto da cidade, dois bonecos, com os rostos de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues, foram pendurados pelo pescoço. Comentarista do "UOL", Renato Maurício Prado pediu punição ao Alvinegro pela cena, considerada pelo jornalista como "inadmissível".

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Isso é muito grave. Me remete ao boneco do Vini Jr enforcado. Claro que não é racismo nesse caso, mas é uma incitação à violência absurda. O Botafogo precisa ser punido por esse absurdo que os torcedores estão fazendo. É o tipo de coisa que não pode ser normalizada. Não é uma coisinha de torcida. Colocar dois bonecos vestidos de Palmeiras enforcados é inadmissível - disse RMP.

Nos últimos meses, Botafogo e Palmeiras travam uma guerra nos bastidores por conta do Brasileirão 2023. O dono do Alvinegro reclama da arbitragem por conta da derrota para o Verdão, no Nilton Santos, mas também fez insinuações de que a equipe de Abel Ferreira conquistou outras vitórias por supostas manipulações dos adversários.