O jogo entre Vasco e Corinthians pode definir os rumos do Brasileirão na parte debaixo da tabela, nesta terça-feira (28). Para o jornalista Bruno Prado, da "Jovem Pan", o Cruzmaltino é favorito no confronto. O comentarista citou o bom retrospecto do time carioca atuando em São Januário e afirmou que as vitórias em casa são a "receita" para não cair.