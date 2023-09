Com o resultado, o Corinthians estacionou na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. O Grêmio é o terceiro, com 40. Na próxima rodada, o time paulista enfrenta o líder Botafogo, na sexta (22), às 22h. Já o Tricolor pega o vice-líder Palmeiras, na quinta (21).