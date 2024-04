Corinthians estreia fora de casa na Copa Sul-Americana (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 07:07 • São Paulo (SP)

O Corinthians retorna aos gramados para enfrentar o Racing, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana, após um intervalo de 18 dias de treinamentos. Durante esse período, António Oliveira teve a oportunidade de implementar de forma gradual seu estilo de jogo, tendo em vista que assumiu o clube na metade do Paulistão.

Para a estreia na competição continental, o técnico português não terá à disposição o volante Maycon, que trata uma lesão muscular na coxa direita. Em fase de transição, Palacios também segue fora, assim como Igor Coronado, com dengue.

Promovido à equipe principal do Timão nesta temporada, Breno Bidon, que participou como titular nas duas últimas partidas, deve ocupar a vaga do camisa 7.

A grande dúvida para a estreia será a formação do ataque. Wesley, na ponta esquerda, e Yuri Alberto, centralizado ou aberto pela ponta direita, estão garantidos no duelo. Apesar da ótima atuação de Romero no confronto amistoso contra o Londrina, António Oliveira deve iniciar a partida com Pedro Raul.

Portanto, a provável escalação do Corinthians para o jogo tem: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul (Romero).

VIAJARAM PARA O URUGUAI

Recuperado de um incômodo no pé direito, Fausto Vera viajou com o restante da delegação e ficará no banco de reservas. Assim como Paulinho, que participou do amistoso no Paraná após ficar afastado por mais de dez meses em razão de uma cirurgia no joelho.

António Oliveira assumiu o comando técnico do Corinthians no início de fevereiro (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)