Comentário de Cristiano Ronaldo em post de Mbappé bate recorde de curtidas

Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 11:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O comentário de Cristiano Ronaldo no Instagram parabenizando Mbappé pela chegada ao Real Madrid bateu recorde de curtidas da rede social: já são quase 4,8 milhões e cerca de 100 mil comentários, a maior marca da história do Instagram, de acordo com o "Social Tradia".

- Agora é a minha vez de olhar. Animado para te ver iluminar o Bernabéu - escreveu o atacante português no post em que o francês anunciou o acerto com o time merengue.

Comentário de Cristiano Ronaldo em post de Mbappé (Foto: Reprodução/Instagram)

Mbappé agradeceu a Cristiano Ronaldo pelo apoio, em entrevista coletiva após o anúncio,

- O Cristiano Ronaldo é meu ídolo. Agradeço todas as mensagens. Destacar alguma seria injusto com as outras. Só digo que estou muito feliz - afirmou.

O garoto Mbappé com Cristiano Ronaldo (Foto: Reprodução/@k.mbappe)