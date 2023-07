As emoções do futebol internacional não param na tela da ESPN e do Star+. Os clubes da Europa estão aquecendo as turbinas para a volta dos maiores campeonatos do mundo e as plataformas Disney exibirão uma maratona de amistosos com as estrelas da Inglaterra, Espanha e França em ação, além do torneio ‘Premier League Summer Series’. De 14 a 26 de julho serão 24 jogos ao vivo indo ar para os assinantes da ESPN e Star+.